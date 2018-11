Schrijfster leest voor uit nieuw boek met opmerkelijke titel: Zeeslet

Het is een autobiografie in 101 stukjes, onder meer over hoe en waarom Maartens verliefd werd op Zeeland. De voordracht begint om 13.30 uur. De schrijfster deelt haar luisteraars ook oesters uit en zal ze hoogstpersoonlijk openmaken. Zeeslet is het tweede boek van Maartens. Het kost 24,90 euro en is tevens te koop in de Zierikzeese boekhandel.