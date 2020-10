Schouwse SGP-wethouder Paula Schot staat te popelen om te bewijzen dat ze gewoon een keigoed is

VIDEO Bommenkerk­hof in Ooster­schel­de: Opruimen kost miljarden, afdekken tientallen miljoenen

26 oktober ZIERIKZEE - Aan het opruimen of afdekken van de dertig miljoen kilo gedumpte oorlogsmunitie in de Oosterschelde hangt een flink prijskaartje. Uit recente schattingen van TNO blijkt dat opruimen ten minste 75 miljard euro gaat kosten. De kosten voor het afdekken van de munitiestortplaats in het Gat van Zierikzee worden door Rijkswaterstaat op enkele tientallen tot meer dan honderd miljoen euro geschat, meldt Defensie.