Schouwse SGP vol vertrouwen over vrouwelijke wethouder Schot: ‘Heel slimme meid met prachtig cv’

Schot, die Cees van den Bos opvolgt omdat hij burgemeester is geworden van Urk, wordt 29 oktober geïnstalleerd als wethouder voor Schouwen-Duiveland. Daarmee krijgt zij gelijk nog een noviteit achter haar naam. Want dat zal de eerste keer zijn, sinds het ingaan van de coronamaatregelen in maart, dat de gemeenteraad fysiek weer bij elkaar komt. Vanuit de SGP is daar op aangedrongen, omdat schriftelijk gestemd moet worden over de benoeming. ,,Dit is praktisch gezien gewoon de beste oplossing, anders was dat heel ingewikkeld geweest met het ophalen van stembriefjes per koerier”, aldus Van der Paauw.