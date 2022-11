Schouwse raad komt met extra wensenlijstje van 5,5 miljoen euro; ‘We moeten voorzichtig zijn’

Wethouder Daniël Joppe (CDA) deed die dringende oproep donderdag aan alle partijen Hij wil voorkomen dat de gemeente zich na 2026 in een ‘financieel ravijn’ stort. ,,In tijden dat onzekerheden groter zijn dan we in voorgaande jaren gewend waren, moeten we gewoon voorzichtig zijn", verklaarde hij zijn drang tot ‘behoudend begroten'. Desondanks kwamen de negen raadsfracties donderdag bij de begrotingsbehandeling met flink wat extra wensen.