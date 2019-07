Schouwse raad houdt voet bij stuk met Brouwerseiland: ‘De kous is af!’

video Politie rukt uit voor ‘overval’ bij casino in Renesse

8 juli RENESSE - De Politie Zeeland is rond 20.15 uur uitgerukt na een melding van een mogelijke overval bij een casino aan de Hogezoom in Renesse. Eenmaal ter plaatse bleek er van een overval geen sprake te zijn. Wel was er een conflict geweest waarbij mogelijk iets is gestolen.