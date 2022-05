Schouwse kerken gaan intensiever samenwerken

De CGK van Zierikzee en de kerk in Brouwershaven hadden maandagavond weer overleg over de samenvoeging. Volgens de predikant in Zierikzee, Jan van Langevelde, is het de bedoeling dat er één gemeente ontstaat die wel twee preekplaatsen behoudt. ,,En met het oog op onze samenwerking met Haamstede wordt bekeken of het mogelijk is om samen een tweede predikant te beroepen.”