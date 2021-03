Schouwse jongeren blowen en drinken nog steeds zorgelijk veel; gemeente besteedt bijna drie ton aan betere aanpak

Noodkreet echtpaar bij Raad van State: ‘Laag frequent geluid, we gaan er kapot aan mijnheer de rechter’

12 maart DEN HAAG/ZIERIKZEE - Het Zierikzeese echtpaar Ruud en Lies Louw (69 en 67 jaar) liet vrijdag voor de Raad van State in Den Haag een noodkreet horen over het bijna onhoorbaar lage gebrom waar ze in en rond hun huis al jaren mee te kampen hebben. ,,We gaan eraan kapot. Die bron moet worden opgespoord’’, zei Lies Louw.