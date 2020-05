Schouwse gemeenteraad is te eigengereid en moet meer samenwerken met college en ambtenaren

ZIERIKZEE - Het samenspel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Schouwen-Duiveland is onvoldoende. De ‘bemoeienis’ van de raad gaat soms ver. Ambtelijk ontstaat daardoor een zekere terughoudendheid door te pakken, ook al staan burgemeester en wethouders positief tegenover een plan, blijkt uit eigen onderzoek. ,,Hier kunnen we van leren", zegt coalitieleider Robbert Lievense. ,,Dat was ook het doel van dit onderzoek.”

De raad nam ruim een jaar geleden zelf het initiatief voor het onderzoek. Een commissie onder voorzitterschap van Lievense (LSD) lichtte dossiers door en sprak met (oud)wethouders, ambtenaren en initiatiefnemers van diverse plannen. De commissie werd bij dat graafwerk geholpen door externe organisatiedeskundigen. De resultaten van dat onderzoek werden woensdag gepresenteerd.

Vraagtekens bij rol LSD

Opvallend genoeg krijgt de raad deels het deksel op eigen neus en worden bovendien vraagtekens gezet bij de werkwijze van de partij van Lievense. De LSD-fractie ziet voor zichzelf een belangrijke ombudsfunctie weggelegd, waarin ook individuele belangenbehartiging past. Deze rolopvatting sluit aan bij een trend die ook landelijke tot discussie leidt. ,,Het kost college en raad moeite om met deze rolopvatting om te gaan”, constateert het adviesbureau.

Lievense is niet van plan het gelijk over een hele andere boeg te gooien. ,,Dat is nu eenmaal onze manier van politiek voeren. Ik zie het ook als een bevestiging van ons harde werken. Daar ben ik trots op. Als wij het politiek eens zijn over een onderwerp of met een organisatie, dan gáán we daar voor. Waar we al wel mee zijn gestopt, is aanwezig zijn als toehoorder bij een gesprek met een wethouder en ambtenaar. Dat werd wel eens vervelend gevonden. Nu worden we achteraf bijgepraat.”

Niet gegaan zoals de raad voor ogen had

De gemeenteraad was benieuwd waarom het bij sommige projecten de afgelopen jaren niet helemaal is gelopen zoals het zelf voor ogen had. Daarbij is specifiek gekeken naar het woningbouwplan (Kristelijn) aan de Laône in Renesse, de herontwikkeling van het centrum van Bruinisse, de verplaatsing van de supermarkt in Scharendijke, de bouw van het ‘vitaliteitsresort’ De Boterhoek, de invulling van het nieuwe bedrijventerrein in Zierikzee en de herinrichting van het voormalige Ecosopeterrein in Renesse. De aanloop naar de uitvoering duurde vele jaren, of het plan werd uiteindelijk toch nog afgeblazen.