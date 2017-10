Schouwse ex-kinderburgemeester landelijk actief voor kinderrechten

BRUINISSE - Juliëtte van de Giessen, die woensdag aftrad als kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, wordt pleitbezorgster voor de kinderrechten. Ze is vrijdag 17 november te gast tijdens de Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein.

De 12-jarige Bruse is daar mede-overhandiger van het manifest ‘We doen ‘t samen’: een handleiding waarin lokale bestuurders worden opgeroepen de taak van de kinderburgemeester meer inhoud te geven.

Jolanda Schenk, moeder van Juliëtte: ,,Officieel zou de kinderburgemeester mede van invloed moeten zijn op het beleid. Maar in de praktijk blijven hun taken meestal beperkt tot speeches en lintjesknippen. Je kunt je dan afvragen of je als kinderburgemeester wel serieus wordt genomen.

Bestuurders kunnen voordeel halen door de visie van kinderen te betrekken in hun beleid. Op terreinen als veiligheid, spelen en pesten op school is dat al aangetoond." De burgemeesters krijgen in Nieuwegein ook informatie over de Kindermeldcode, die is opgesteld in opdracht van de onlangs overleden burgemeester van Amsterdam.