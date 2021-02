Schouwse coalitie wil hulp van het Rijk bij zorgvuldige afwikkeling Intervence; met raad, daad en genoeg geld

145 extra plaatsen nodig voor kwetsbare ouderen op Schou­wen-Duiveland

13 februari ZIERIKZEE - Nu niet, straks niet, nooit niet. Bevriezen van de verpleeghuiscapaciteit op Schouwen-Duiveland is een onzalig idee, vindt Laurence Haack. En daar staat het LSD-raadslid niet alleen in. Vrijwel raadsbreed wordt bij wethouder Paula Schot aangedrongen op een meer flexibele insteek. ,,Zodat we onze inwoners de juiste zorg op de juiste plek gewoon op ons eiland kunnen blijven bieden, ook als dat opname in een verpleeghuis betekent.”