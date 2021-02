Schouwse burgemeester kan weinig doen tegen thuiskappers: ‘Afhankelijk van meldingen inwoners’

In Zeeland hebben de Voedselban­ken wél volop versproduc­ten

2 februari GOES - Zeeuwse voedselbanken hebben niets te klagen over de aanvoer van verse producten. Ze herkennen zich totaal niet in het beeld dat Julsz schetst, een webshop in versgeperste sappen, dat Nederlandse voedselbanken met tekorten kampen.