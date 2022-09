Schouwse appels krijgen nieuw smakelijk leven

Wie hem zo toevallig tegenkomt op de dijk bij strandpaviljoen Jeanzz in Den Osse, ziet in hem niet direct een horecatycoon uit België. Zijn witte t-shirt valt ruim over zijn al even ruime zwarte broek. Een grote koptelefoon om zijn nek waarop hij, blijkt later, een podcast beluistert over wijn. Nikolaj Kovdal geniet van zijn vrije tijd in Zeeland. Hij doet hier inspiratie op. In het karretje achter zijn fiets staan kratjes gevuld met appels waar niemand naar omkijkt. De bomen staan in de strook groen bij het voormalige blauwe peilhuisje van Den Osse.