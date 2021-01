Schouwen voert jacht tegen illegale verhuur tweede woningen aan toeristen op

Zierikzee krijgt een stoomboot; de Dockyard III wil een ligplaats aan de Vissers­dijk

14 januari ZIERIKZEE - Je moet veel stoom maken om op te vallen in de Vluchthaven in Bruinisse en dan moet het publiek je nog weten te vinden. Daarom willen Alexander Rokven en Rogier Hettich graag een ligplaats in Zierikzee voor de stoomsleper Dockyard III. De vergunningsprocedure is in volle gang.