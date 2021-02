Schouwen onderzoekt wat er te verbeteren valt aan de stranden; ‘Het is hier nog puur natuur, laat dat alsjeblieft zo’

De steigers voor de restaura­tie van de Nieuwe Kerk staan, het hek erom ook, nu nog goed weer

5 februari ZIERIKZEE - Nog heel even, dan kan de restauratie van de Nieuwe Kerk in Zierikzee beginnen. Deze week zijn er steigers rond de kerk geplaatst. Vrijdag werden er hekken rond de bouwplaats gezet. ,,Dat hebben we niet eerder gedaan, want dat was niet handig voor het opbouwen van de steigers”, verklaart hoofdaannemer Jan Noom van schildersbedrijf Noom.