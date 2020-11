Schouwen moet het bedje spreiden voor covidverhuizers uit de Randstad; kans om bevolkingskrimp te keren

Ko draait door, al veertig jaar: ‘Hopen dat mensen van de bank komen’

2 november ZIERIKZEE - Het grootste verschil tussen nu en veertig jaar geleden zit in zijn broekzak. ,,Vroeger ging ik op pad met zes zware koffers. Nu staat de hele show op drie usb-sticks. Wat dat betreft is het zoveel makkelijker geworden.” Zestien was de nu 56-jarige Ko Willemse toen hij in De Steeg in Zierikzee zijn eerste plaatjes draaide voor volle dansvloeren. Zaterdag viert hij zijn jubileum in een leeg Brogum. Met een livestream voor de liefhebbers thuis.