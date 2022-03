Schouwen lijkt niet te stuiten onder aanvoering van de Kleine Napoleon

Bijna was het einde verhaal voor de Renessedag, maar 2 goede doelen­clubs nemen de boel over

Even, héél even was het einde verhaal voor de Renessedag. Dat ongedwongen feest dat 34 jaar lang duizenden mensen van heinde en verre naar Renesse trok. Maar toen waren daar Marieke Braber-Schot en Annita van den Ouden met een geniaal idee. Zij nemen met hun goede doelenorganisaties Thuredriht en de BAS Stichting het dorpsfeest over. Iedereen blij en, niet onbelangrijk, de Renessedag is gered.

24 februari