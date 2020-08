Schouwen kijkt opnieuw naar toerist om gaten in de begroting te dichten

Wat Veere kan, kunnen wij ook, bedacht coalitieleider Robbert Lievense (LSD). Het Veerse model gaat uit van een basistarief voor toeristen die hier met hun eigen caravan of tent neerstrijken. Dat bedrag is gelijk aan het huidige belastingtarief; op Schouwen-Duiveland 1,43 euro per persoon per overnachting. Daarnaast wil de coalitie van recreatie-ondernemers een extra afdracht van 1 euro per persoon per overnachting voor toeristen die een stacaravan of huisje huren, of een kamer nemen in een hotel, pension of B&B.