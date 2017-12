Schouwen kiest andere aannemer voor vervangen straatverlichting

,,Wij hebben geen contract verbroken," benadrukt wethouder Jacqueline van Burg. ,,Het gaat om een jaarcontract dat op 31 december afloopt. We hebben alleen besloten het niet te verlengen."

De gemeente is niet tevreden over het werk van CityTec dat alle lantaarnpalen in de gemeente moest onderhouden en ze ook geleidelijk moest vervangen door exemplaren met ledlampen.

CityTec is boos dat het geen nieuw contract krijgt en reageert met een schadeclaim van 1.7 miljoen. Belangrijkste argument hiervoor is het ontbreken van een deugdelijke evaluatie die er volgens het contract vóór 1 oktober had moeten liggen.

'Niet voldaan aan afspraken'

Wethouder Van Burg: ,,Die evaluatie heeft wel degelijk plaatsgevonden. Wij hebben CityTec in juni laten weten dat we niet tevreden zijn. Er was trouwens ieder kwartaal een gesprek met hun regiomanager. We hebben samen met hem een verbeterplan opgesteld, maar daar is niets mee gebeurd. De conclusie moet zijn dat CityTec niet aan de afspraken heeft voldaan."

Het al dan niet aanwezig zijn van een evaluatie doet volgens Van Burg ook niet terzake: ,,Nogmaals. Het contract loopt gewoon af. Wij hadden het recht om ermee door te gaan, maar daar zien we van af." CityTec heeft al 2500 lantaarnpalen vervangen. De gemeente moet die nog betalen. Van Burg is nog steeds in gesprek met de aannemer: ,,In de afronding zit inderdaad nog een financiële component. We willen hier netjes uit komen."