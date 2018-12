Schouwen in beeld als testgebied voor zelf-rijdende auto op aanvraag

Stel uit Burgh-Haamste­de zet smarten­geld verzeke­raar in voor ziekenhuis Burkina Faso

4 december BURGH-HAAMSTEDE - Verzekeraar Allianz is alsnog over de brug gekomen met smartengeld voor Pieter Mulders uit Burgh-Haamstede. De geëiste 5.000 euro is overgemaakt. ,,Eindelijk! Maar wel als 'gift‘ aan onze actie voor het ziekenhuis. Dan kunnen ze het afschrijven van de belasting", verzucht zijn vrouw Marianne Velthuis