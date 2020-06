Schouwen gooit zand in de motor voor oprichting van Zeeuws fonds ophoging stranden

Nieuwe uitbater voor Schouwer Hoeck Renesse

16:12 RENESSE - Restaurant en speeltuin Schouwer Hoeck in Renesse heeft een nieuwe uitbater. Het bedrijf ging eind mei failliet. Jeroen Botty, eigenaar van Hotel Bom in Burgh-Haamstede en mede-organisator van Beachboom, neemt de exploitatie per 1 juli over.