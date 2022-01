Schouwen-Duivelandse Yvonne hijst zich in Walcherse dracht: ‘Meteen een pronte dame als ik dit aan heb’

Zwerfafval-challenge geslaagd: geen 500 uur, maar wél meer dan 200 volle vuilniszak­ken troep uit de natuur

ZIERIKZEE - De 500 uur is niet gehaald in de kerstvakantie. Maar zeventig deelnemers sleepten in 358 uren met elkaar toch maar mooi een flinke berg troep uit bermen, van de straat, duin en strand. Dus wat Esther Titselaar van het NME Schouwen-Duiveland betreft is de missie geslaagd.

13 januari