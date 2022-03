Schouwen-Duivelanders maken plaats voor Oekraïners in huis: oma (95) trekt bij haar zoon in, de kinderen delen hun slaapkamers

De 95-jarige moeder van Roelie Wesdijk is bij haar zoon ingetrokken. Zo is haar appartement in Zierikzee vrij voor de familie die uit Oekraïne is gevlucht. En Roelies zoon Hilbert is zelfs naar een caravan in Sirjansland verhuisd. ,,Hij zei: ‘Jullie mogen allemaal in mijn huis.’” Tien familieleden, de elfde is blijven steken bij de grens van Oekraïne met Polen, hebben nu onderdak bij de familie Wesdijk in Nieuwerkerk en Zierikzee. ,,We waren er al twee maanden mee bezig", zegt Roelies man Arie. Door hun nauwe banden met de familie in Oekraïne hielden ze toen hun hart al vast voor wat er komen zou. Voor hen is hulp bieden vanzelfsprekend. ,,Ik heb in de jaren 90 de stichting Help Oekraïne opgericht en ben daar zes jaar actief in geweest.” Haar moeder is in de Krim geboren. Die spreekt Russisch en Roelie ook.