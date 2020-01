Schouwen-Duiveland zou een voorbeeld moeten nemen aan Walcheren, ‘de Tuin van Zeeland’

JONG IN ZEELAND Javier is ‘hé-le-máál gek van het Songfesti­val’

9 januari Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Javier Pereira Arias (16) uit Zierikzee.