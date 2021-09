Schouwen-Duiveland wil eerst gesprek met ondernemers over handhaving coronapas

De Biet heeft inhoud

6 september ZIERIKZEE - Een café staat of valt met de vrouw of man achter de bar. Dat is wat het nieuwe boek over De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee ons leert. Het boek draait grotendeels om twee mensen: Ria Geluk en Robbert Roggeband. Zij gaven De Biet de afgelopen veertig jaar gezicht.