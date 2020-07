Schouwen-Duiveland waarschuwt badgasten voor zeevonk

GGD verplaatst Co­vid-testpoli Zierikzee toch naar aparte unit buiten het gebouw

15:21 ZIERIKZEE - De Covid-testruimte in Zierikzee is verhuisd naar een afzonderlijke plek buiten de ADRZ-polikliniek. De GGD Zeeland heeft daartoe besloten na aanhoudende onrust onder overige bezoekers van het gezondheidscentrum. In de nieuwe unit kunnen mensen op het coronavirus worden getest, zonder dat ze nog in aanraking komen met mensen die om andere redenen in de polikliniek moeten zijn.