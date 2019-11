Schouwen-Duiveland staat diep in het rood, maar zet de geldkraan toch weer open

Momota uit Zierikzee: ‘Ben ik als baby écht bij een poort gelegd?’

20:58 ZIERIKZEE - Een prachtige baby was ze, toen ze met elf andere Bengalese kinderen in een rieten mandje het KLM-vliegtuig uit werd gedragen op een koude oktoberdag in 1977. Nu, ruim veertig jaar later, wil Momota van Mourik uit Zierikzee weten waar ze écht vandaan komt. En of zij ook het product was van georganiseerde babyhandel.