Schouwen-Duiveland op de bres voor de schelpdiersector: ‘Hartstikke duurzaam, dus geef ze meer de ruimte’

De brief is met een verzoek tot ondersteuning rondgestuurd naar andere visserijgemeenten in de regio. ,,We vinden in elk geval dat de sector moet kunnen blijven doen wat het nu doet”, zegt wethouder Paula Schot. ,,Wij zien ook wel een zekere spanning met kwetsbare gebieden. Maar tegelijkertijd zijn schelpdieren een voedselproduct dat dicht bij huis kan worden gehaald. Hartstikke duurzaam dus.” En als je dat ook nog eens zet naast de ontwikkeling van vleesvervangende eiwitten, dan is het volgens ons een gemiste kans wanneer je de schelpdiervisserij niet meer ruimte geeft dan nu in het conceptbeleid is voorzien. Weeg dat nou eerst eens goed af tegen elkaar.”