Schouwen-Duiveland neemt ‘eindelijk’ haar verantwoordelijkheid; ‘Je praat over 35 vluchtelingen op pakweg 34.0000 inwoners’

Burgemeester Jack van der Hoek maakte deze week bekend dat Schouwen-Duiveland bereid is 35 asielzoekers op te vangen in het pand aan de Grachtweg. Zo wordt iets van de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel weggenomen. Deze crisisopvang gebeurt met ondersteuning van andere gemeenten in de Oosterschelderegio. Onder de voorwaarde dat er dagelijks voldoende personeel, medische begeleiding en continu toezicht aanwezig zijn, neemt de burgemeester donderdag een definitief besluit over of het doorgaat. In dat geval kunnen de vluchtelingen vanaf 8 augustus arriveren.