Schouwen-Duiveland neemt de tijd om vier ton cultuursteun ‘zo eerlijk mogelijk te verdelen’

Eén eiland, maar niet één cultuur; Schouwse musea samen sterk door veelzijdig­heid

2 oktober ZIERIKZEE - De musea op Schouwen-Duiveland willen verder met het samenwerkingsproject. Met name de vijf kleinere locaties zijn tevreden over wat onder de koepel van de VMSD (Vereniging Musea Schouwen-Duiveland) de afgelopen vier jaar tot stand is gekomen. Het Watersnoodmuseum en het Stadhuismuseum Zierikzee hechten minder belang aan de bundeling, maar spreken in een evaluatie wel de bereidheid uit tot het opzetten van gezamenlijke projecten en ondersteuning.