‘Schouwen-Duiveland moet beter op eigen monumenten letten’

video Kinderfilm­fes­ti­val smaakt naar meer

7 februari ZIERIKZEE - Het was mooi, maar ook ingrijpend. Met de film Bekas, over twee Koerdische broertjes in Irak, zetten de vier Zeeuwse Soroptimistenclubs de eerste editie van hun Kinderfilmfestival donderdag in filmtheater fiZi in Zierikzee meteen overtuigend neer.