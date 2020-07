Schouwen-Duiveland moet 2,1 miljoen euro terugbetalen aan Windpark Krammer

De kwestie speelt al sinds 2014. Eerder werd het windpark in een bezwaarprocedure bij de rechtbank in Breda nog in het ongelijk gesteld, waarop Krammer in hoger beroep ging. Het hof komt nu tot de conclusie dat de gemeente op geen enkele manier inzichtelijk heeft kunnen maken waarom ze 2,1 miljoen euro in rekening hebben gebracht voor de bouw van in totaal 34 windturbines op de Krammersluizen.