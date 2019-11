Schouwen-Duiveland maakt zich op voor breuk met VVV

Ester Naomi Perquin weer even ‘thuis’ in Dreischor

3 november DREISCHOR - Ester Naomi Perquin, dichter des vaderlands in 2017 en 2018, was zaterdag weer even ‘thuis’ in de Sint Adriaanskerk in Dreischor. De kerk was dit weekend het decor van diverse culturele activiteiten. Vereniging Stad en Lande hield er zaterdag een jubileumconcert en trakteerde bezoekers op een avondvullend programma met lokale poëzie en saxofoon-, orgel-, en gitaarmuziek.