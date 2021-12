Schouwen-Duiveland maakt vuist naar Bergen op Zoom en TenneT; ‘Geen hoogspanningsmasten op ons eiland’

Het informatie­cen­trum Grevelin­gen is en blijft een stoorzen­der : 'Breek dat ding af’

BROUWERSDAM - Het Informatiecentrum Grevelingen was al een hoofdpijndossier vóór het er stond en dat is het altijd gebleven. Op 1 december gaat de deur, voor de tweede keer in het 6-jarig bestaan, dicht. Toch knallen er geen champagnekurken bij de tegenstanders van het eerste uur. ,,Ik kan er alleen maar een beetje droevig over zijn", zegt Leo Vorthoren.

22 november