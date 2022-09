Schouwen-Duiveland krijgt een sportcafé, voor de kennis én voor de leuk

Het is de Swinging Sum­mer-edition van Centree en daar is geen woord van gelogen

Het is de Swinging Summer-edition van Centree. En daar blijkt geen woord van gelogen. Met Smelly Kitchen als uitsmijter blijft de stemming opperbest. Tot op het laatste moment. De 11-koppige Zeeuwse formatie zet zaterdagavond een show van jewelste neer in de tent aan de voet van de Dikke Toren. Sinds juni de ‘achtertuin’ van de stichting Centree. ,,Dit is ons thuis. Echt superleuk”, zegt voorzitter Frank van Asten.

4 september