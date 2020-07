Schouwen-Duiveland komt in Geldkrant met praktische tips voor inwoners die krap bij kas zitten

Struikel­trap nieuw parkeerter­rein Zierikzee wordt voor 24.000 euro aangepast

16:49 ZIERIKZEE - Voetgangers lopen over de rijbaan, struikelen over de treden en in een aantal gevallen zijn ook rolstoelgebruikers bijna omgevallen. Kortom, de trap en hellingbaan bij de nieuwe parkeerplaats aan de Julianastraat in Zierikzee moet nodig worden aangepast. Kosten: 24.000 euro.