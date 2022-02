Schouwen-Duiveland koestert de duisternis

Met de ondernemersverenigingen van Renesse en Zierikzee zijn afspraken gemaakt over de informatieschermen die ze beheren. Voortaan staan van de tweede week van november tot en met de eerste week in maart de schermen aan van 8.00 uur tot 20.00 uur. In de zomerperiode, de overige weken in het jaar, mogen de schermen aanstaan tot 22:00 uur. Het transferium in Renesse is nu een plek vol licht. De gemeente gaat daar de verlichting aanpassen, zodat die niet de gehele nacht blijft branden.