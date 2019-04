Schouwen-Duiveland kan nog veel duurzamer

BURGH-HAAMSTEDE – Helaas voor de organisatie was het niet erg druk in dorpshuis de Schutse tijdens DuurzaamTuus afgelopen zaterdag. Toch werden er wel nuttige en waardevolle contacten gelegd tijdens de duurzaamheidsbeurs.

Initiatiefnemers Marco van Elswijk en Trees Janssens laten zich niet ontmoedigen door het magere bezoekersaantal deze dag. Met DuurzaamTuus gaan ze heel Zeeland door en ze zijn nu iets meer dan een jaar bezig. De ene beurs gaat het beter dan de andere. Het uitgangspunt is vooral om mensen te informeren en bij elkaar te brengen. Janssens: “Er zijn ontzettend veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Maar de vraag is hoe mensen elkaar vinden. Informatie-uitwisseling is heel belangrijk. Met deze beurs, door ons magazine en het organiseren van lezingen proberen we daar bij te helpen.”

Ambities

Veel mensen hebben volgens Van Elswijk en Janssens het gevoel dat ze een beetje doodgegooid worden met de term duurzaamheid. Janssens: “Het schrikt men af, waardoor de rem erop gaat. Maar we moeten juist vooruit.” Van Elswijk vult haar aan: “Stilstaan heeft geen zin. We stellen hoge ambities met zijn allen in Zeeland, dan moeten we alle initiatieven juist oppakken en omarmen. Ik zou alle dorpsraden, wijkverenigingen enzovoorts willen oproepen ermee aan de slag te gaan.”

Met die uitspraak doelt hij op mogelijkheden om bijvoorbeeld een zorgcorporatie op te richten. Dit gebeurt al in dorpen waar de krimp hard toeslaat. Zo wordt de leefbaarheid toch gewaarborgd. Van Elswijk vindt dat burgers aan zet zijn. Stellig zegt hij: “Het volk heeft de macht. Koop je geen komkommers meer in plastic, dan liggen er op den duur geen komkommers meer in plastic in de winkel.”

Betrokken burgers

Burgers moeten bovendien veel meer betrokken worden bij duurzame initiatieven, vindt ook Janssens. “Op Schouwen-Duiveland is heel veel ruimte. Daar kun je natuurlijk massa’s zonnepanelen neerleggen of windmolens neerzetten. Maar we moeten ons afvragen op welke manier duurzame energie acceptabel is voor iedereen. Burgers moet gevraagd worden ‘hoe willen jullie het landschap inrichten?’” Wat kunnen we als burger zelf dan nog meer doen?