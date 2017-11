Schouwen-Duiveland is de digitaalste gemeente van Zeeland

Office yoga als wapen tegen stress

7 november ZIERIKZEE - Zit je de hele dag achter je computer te ploeteren en dan gebruik je je pauze om te gamen of om het laatste nieuws te checken. Stom natuurlijk. Tijdens de Week van de Werkstress geeft Willemijn Schiettekatte van Yogastudio Zeeland uit Zierikzee office yoga in de gemeentehuizen van Zierikzee en Terneuzen en op het VVV-kantoor in Domburg.