Schouwen-Duiveland in plakplaatjes bij de boodschappen: ‘De eerste drie van het hele eiland krijg je cadeau’

Herenboe­ren krijgen vaste voet aan de grond bij Scharendij­ke; Genoeg om wekelijks 500 mensen van te laten eten

De eerste Zeeuwse Herenboerderij verrijst aan de rand van de Grevelingen. De coöperatie heeft een principeovereenkomst bereikt voor de erfpacht van twintig hectare grond achter Zeelandcamping Scharendijke. ,,In het huidige tempo gaat in februari de eerste spade de grond in", zegt bestuurslid Willemijn Vermunt.

19 oktober