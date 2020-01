Schouwen-Duiveland heeft schoonste lucht van Zeeland; Longpatiënte Marieke kon er weer ademhalen

Cor van der Linde krijgt lintje voor zestig jaar muziek

9:03 ZIERIKZEE – Zoals dat doorgaans is met mensen die een lintje krijgen, was ook Cor van der Linde uit Zierikzee totaal verrast toen hij zaterdagavond onderscheiden werd door burgemeester Rabelink. Tijdens het Nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Kunst en Eer in de Nieuwe Kerk kreeg hij een lintje en werd uitgeroepen tot lid in de orde van Oranje Nassau.