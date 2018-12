Schouwen-Duiveland geeft zich nog niet over aan voorspelde krimp bevolking

Chris en Elise houden actie voor MS fonds

29 december GOES - Ze konden hun examenopdracht simpel houden of....ze konden er iets extra's voor doen. Chris Dijst uit Dreischor en Elise van der Marel uit Middelburg kozen voor het laatste. Met een knutsel- en poffertjesactie bij de Agrimarkt in Goes halen de studentes van de Vacansoleil Academy van Scalda woensdag 9 januari geld op voor het Nationaal MS Fonds.