‘Schouwen-Duiveland gaf mij een trap na met dwangsom halve ton’

,,Ik was volop met de gemeente in overleg om een probleem met de huurster van mijn recreatiewoning op park De Elf Boompjes in Bruinisse op te lossen. Toen ik dacht dat ik het geregeld had en mijn huurster in mijn oude woning in Oosterland was ingeschreven kreeg ik alsnog een dwangsom van 50,000 euro om de oren. Dat voelde als een keiharde trap na”, aldus een 49-jarige inwoner van Goes en inmiddels ex-eigenaar van vijf recreatiewoningen op Schouwen-Duiveland. De Goesenaar stapte naar de Raad van State in de hoop dat die alsnog korte metten maakt met de dwangsom, die de gemeente al heeft ingevorderd. Hij hoopt dat hij op die manier het bedrag kan terugkrijgen. ,,ik heb de dwangsom moeten betalen van de verkoop van de woningen want de gemeente dreigde er ook nog eens beslag op te leggen”, zei de Goesenaar.