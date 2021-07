Schouwen-Duiveland eist oplossing voor meer vracht- en toeristenverkeer op N57 door hinder rond Haringvlietbrug; ‘Dit had beter gekund’

ZIERIKZEE - Rijkswaterstaat onderzoekt alternatieve oplossingen om de hinder rond de snelheidsbeperkende maatregelen op de Haringvlietbrug te beperken. In een 'pittig gesprek’ met belanghebbende gemeenten (waaronder Schouwen-Duiveland), provincies en veiligheidsregio's is volgens wethouder Ankie Smit toegezegd dat er toch twee rijbanen in beide richtingen open blijven. ,,Maar dan versmald. Dan kan er met lagere snelheid in ieder geval meer verkeer over die brug.”