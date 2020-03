Schouwen-Duiveland deelt mee in internationale prijs voor meest duurzame toeristische bestemming

Theater­groep Zierik speelt ‘Familie’: ‘Alles moet blijven zoals het nooit is geweest’

10:00 De leden van familie Tegenkamp komen gezellig een lang weekend bij elkaar in een Zwitsers chalet. De aanleiding is droevig: Moeder Els is uitbehandeld en deze korte skivakantie is bedoeld om op warme wijze afscheid te nemen. Theatergroep Zierik speelt de tragi-komedie Familie van Maria Goos tussen 6 en 21 maart.