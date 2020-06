Schouwen-Duiveland blundert: namen van 350 ondernemers die uitkering willen door coronacrisis belanden op straat

De vorstelij­ke pipowagen van prinses Bea in de duinen van Westen­schou­wen zit de hele zomer vol

17 juni WESTENSCHOUWEN - Prinses Beatrix heeft er in haar jeugd ‘machtige pinksterdagen’ beleefd. En nog altijd is slapen in de pipowagen in de duinen van Westenschouwen een feestje. De kampeerwagen van de stichting Sophie is in gebruik genomen. En hoe! De pipokar is de hele zomer volgeboekt.