Schouwen-Duiveland Bevrijd! krijgt eindelijk zijn uitsmijter in de Nieuwe Kerk

Pas in mei 1945 werd ook Schouwen-Duiveland verlost van de Duitse bezetter. ,,Maar wat weinig mensen weten is dat het eiland ook nog eens onder water stond", zegt Geluk. Vorig jaar is ter gelegenheid van die 75 jaar vrijheid de tentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd! gepresenteerd. Aan de hand van vijf thema's - bevrijding, terugkeer, berechting, herstel en feest - lieten de vijf kleinere musea zien hoe het leven op Schouwen-Duiveland er van 1945 tot en met 1949 uit zag. Er zou een gezamenlijk slot komen in de Nieuwe Kerk, maar corona gooide roet in het eten. De uitsmijter komt nu alsnog.

Boekpresentaties

Het is niet alleen een verzameling van de vijf over de musea verspreide tentoonstellingen, er is meer te zien. ,,We hebben een tweede tentoonstelling erbij over de oorlog in heel Zeeland: de Tweede Wereldoorlog in 50 foto's. Daartussen zitten ook foto's van Schouwen-Duiveland.” Daarnaast zijn er twee boekpresentaties: Luitzen Bijlsma vertelt op 19 en 24 juni over zijn boek Schouwen Koorts en Jop Steenhof de Jong houdt op 18 en 25 juni een lezing over Het laatste Oorlogsjaar in Zierikzee. De moeite waard noemt Geluk ook zeker de interviews met ooggetuigen die filmmaker Tjeerd Muller heeft gemaakt. ,,Ze zijn op grote schermen te zien.”