Schouwen-D(r)uivenland heeft een nieuwe wijnkoningin

video Keetje en haar kwakertjes maken de wilde eenden straks helemaal gek

30 juli RENESSE - Dat Renée Nijssen zich liet opleiden tot kooiker was een beetje een moetje. Maar eenmaal in de weer met haar kwakertjes in de eendenkooi op landgoed Watergat in Renesse, ging ze los. ,,Als je besmet raakt met het virus houdt het niet meer op.”