Schorre stemmen na het Zeeuwse wijnfeest

Eigenaar herberg De Ring in Dreischor dood gevonden in Alphen aan den Rijn

3 augustus DREISCHOR - Een 54-jarige man uit Leiderdorp is vanochtend dood aangetroffen in zijn bedrijf aan de Ondernemingsweg in Alphen. Sinds 1 augustus was hij eigenaar van de Bed & Breakfast Herberg De Ring in Dreischor.