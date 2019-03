Schorre Cor kan weer aan de rol in Zierikzee

ZIERIKZEE - ‘Schorre Cor’ staat weer in het gareel. Medewerkers van de Stads- en Commerciewerf in Zierikzee hebben een origineel houten affuit gemaakt voor het ruim achthonderd kilo zware bronzen kanon. Het geschut kan zo in principe worden verplaatst, al is dat niet de bedoeling, zegt directeur Albert Scheffers van het Stadhuismuseum. ,,Ik denk niet dat het zo goed is voor de straatstenen als we dit gevaarte door de stad rollen."