Scholieren zijn lyrisch over onderwijsreis op zeilschip; ‘Ik zou mijn hele schooltijd wel aan boord willen zitten’

,,Ik zou mijn hele schooltijd wel aan boord willen zitten”, vertelt Jesse Evers. De zestienjarige scholier uit 's-Heer Arendskerke is vorig jaar mee geweest met de allereerste ‘Groene Koers’ aan boord van De Vrijbuiter. En hij vond het simpelweg geweldig. ,,Ik had het best moeilijk op school, maar hier aan boord ging alles veel beter. Je zou denken dat al die afleiding aan boord niet goed voor je is. Maar ik snapte alles veel beter en had alle taken veel sneller af. Voor mij was het alleen maar een pluspunt."